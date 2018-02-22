اعلن الجيش المصري الخميس مقتل سبعة من جنوده اضافة الى 71 ارهابيا منذ التاسع من شباط/فبراير تاريخ بدء العملية العسكرية المتواصلة في شمال ووسط سيناء للتصدي للجماعات الارهابية.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري تامر الرفاعي في مؤتمر صحافي “نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات إستشهد 7 من أبطال القوات المسلحة واصيب ستة اخرون أثناء مداهمة البؤر الإرهابية”.

وأوضح المتحدث ان “الجيش القى القبض ايضا على اجمالي 1852 فردا ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائيا أو مشتبه بدعمهم العناصر التكفيرية وتم الإفراج عن عدد كبير منهم بعد إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم في أي قضايا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية