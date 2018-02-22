لافرنتييف: تصاعد وتيرة الاعتداءات الارهابية بحق الشعب السوري ودعم عدد من الدول الغربية والإقليمية لها تؤكد نفاق تلك الدول – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2018 - 19:08
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لافرنتييف: تصاعد وتيرة الاعتداءات بحق الشعب السوري ودعم عدد من الدول الغربية والاقليمية لها تؤكد نفاق تلك الدول
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أهالي عفرين بريف حلب الشمالي الغربي يحتشدون في الساحة الرئيسية للمدينة ترحيبا بالقوات الشعبية في مواجهة القوات التركية
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي يوجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تتضمن مبادرة لإيقاف العدوان
المبادرة تنص على تشكيل لجنة للمصالحة والاحتكام لصندوق الانتخابات ووضع ضمانات دولية ببدء إعادة الإعمار
المبادرة تنص على منع أي اعتداء من دول أجنبية وإعلان عفو عام وإطلاق كل المعتقلين وإخضاع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء
مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف مواقع المسلحين التابعين للجيش السعودي شمال صحراء ميدي
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لافرنتييف: تصاعد وتيرة الاعتداءات الارهابية بحق الشعب السوري ودعم عدد من الدول الغربية والإقليمية لها تؤكد نفاق تلك الدول
منذ 2 ساعة
22 February، 2018
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