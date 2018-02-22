الموجز السوري:21 _ 02 _ 2018

حلب وريفها:

– وصلت مجموعات جديدة من القوات الشعبية إلى مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، لدعم الأهالي في مواجهة عدوان النظام التركي المتواصل على المنطقة، وانتشرت وحدات منها على طول الشريط الحدودي عند بلدة راجو وفي مركز البلدة شمال غرب مدينة ‎عفرين.

فيما أكد مصدر بـ”الجيش الحر” لـ “وكالة سبوتنيك”، انتشار وحدات من القوات الشعبية في محيط مدينة عفرين، وأِشار المصدر إلى أن “هناك أنباء، غير مؤكدة بعد، تفيد بأن قوة تتكون من 500 عنصر تابعة للجيش العربي السوري قد دخلت مدينة عفرين”.

– أُصيبَ 5 مدنيين بينهم 4 أطفال، إثر قصف قوات النظام التركي الأحياء السكنية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، بالمدفعية والصواريخ.

ـ قُتِلَ عدد من عناصر الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر”، ودُمِر آليتان لهم، جراء الاشتباكات الدائرة مع “الوحدات الكردية” في محيط بلدة شران شمال شرق مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ دارت اشتباكات بين مسلّحي “الوحدات الكردية” من جهة وفصائل “الجيش الحر” المدعومة من الجيش التركي، في محيط قرية تل سلور بريف بلدة جنديرس بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ قتل مدني وأُصيب شخصان أحدهما طفل في بلدة تقاد بريف حلب الغربي، إثر الاشتباكات بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” في المنطقة.

– سيطرت “هيئة تحرر الشام” على بلدة تقاد، وقرية عاجل، وجمعيتي “الفرقان الأولى” و”الكهرباء” بريف حلب الغربي، بعد اشتباكاتٍ مع “جبهة تحرير سوريا”، فيما سيطرت “الجبهة” على بلدة باتبو بريف حلب الغربي، بعد اشتباكاتٍ مع “الهيئة”.

ـ قُتل أحد مسلّحي “جبهة تحرير سوريا”، وأُصيب أحد المسؤولين العسكريين في “هيئة تحرير الشام” المدعو “حماش”، خلال الاشتباكات بين الطرفين في بلدة خان العسل ومحيطها بريف حلب الغربي.

– شهد ريف حلب الغربي حالة من الفلتان الأمني وانقطاع معظم الطرقات العامة التي تصل بين مدن وبلدات الريف جراء المواجهات الدائرة بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا”.

دمشق وريفها:

ـ أُصيب 18 مدني، جراء سقوط أكثر من 50 قذيفة صاروخية، على أحياء مدينة دمشق وريفها، مصدرها المجموعات المسلّحة.

درعا وريفها:

ـ أُصيب 4 مدنيين بينهم امرأة جراء سقوط قذائف هاون على أحياء سكنية في مدينة درعا، كما سقطت عدد من القذائف صاروخية على مدينة إزرع بريف درعا الشمالي، مصدرها المجموعات المسلحة.

– قتل أحد “شرعيي”، “هيئة تحرير الشام” المدعو “يحيى القيسي”، بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل مسلّحين مجهولين ببلدة الغارية الغربية بريف درعا الشمالي الشرقي

– قُتل 3 مسلحين من “الجيش الحر” جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين قريتي كفر شمس وعقربا بريف درعا الشمالي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مسؤول “فرقة القادسية _الجيش الحر”، المدعو “موسى الزعبي”، في قرية الطيبة بريف درعا الجنوبي الشرقي.

– دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش على أطراف بلدتي حيط والبكار في ريف درعا الغربي وسط قصف متبادل بين الطرفين.

دير الزور وريفها

ـ اصيب 3 أطفال، جراء انفجار لغم من مخلفات داعش ببلدة الكشكية بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

إدلب وريفها:

ـ سيطرت “جبهة تحرير سوريا”، على مدينتي معرة النعمان وأريحا، وبلدات المسطومة واورم الجوز وترملا وكفرروما، ومعسكر وادي الضيف بالكامل، بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام”، كما دارت اشتباكات بين الطرفين عند أطراف قرى مرعيان والرامي وإحسم بريف إدلب الجنوبي.

– قتل 4 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” بينهم أحد المسؤولين العسكريين المدعو “فواز الاصفر” وأصيب 5 آخرين بينهم مسؤول عسكري يدعى “أكرم الترك”، خلال الاشتباكات مع “جبهة تحرير سوريا” في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، والتي انتهت بسيطرة “الجبهة” على المدينة.

كما أُصيبَ عددٌ من مسلّحي “الجبهة”، إثر استهدافهم بالرصاص من قبل مسلّحي “الهيئة”، عند جسر بلدة اورم الجوز قرب مدينة أريحا.

ـ اصيب طفل في قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي، إثر الاشتباكات بين “جبهة تحرير سوريا” و”هيئة تحرير الشام” في القرية.

ـ هرب بعض مسؤولي ومسلّحي “هيئة تحرير الشام” ولجئوا إلى مخيمات قرية أطمة بريف إدلب الشمالي، وسط مطالبات من أهالي المخيمات بالخروج لتجنب القتال مع “جبهة تحرير سوريا” داخل المخيمات.

ـ منعت “هيئة تحرير الشام” المصابين من المدنيين والمسلحين التابعين لـ”جبهة تحرير سوريا” الوصول إلى مشفى مدينة باب الهوى في ريف إدلب الشمالي لتلقي الإسعافات.

ـ سرقت “هيئة تحرير الشام” مواد غذائية كانت مخصصة للنازحين المتواجدين في قرية عين لاروز بريف ادلب الجنوبي الغربي، إثر هجوم شنته على “المجلس المحلي” التابع للمجموعات المسلحة في القرية .

ـ خرجت مظاهرة في بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي الشرقي، طالبت “جبهة تحرير سوريا” و”هيئة تحرير الشام” بوقف الاقتتال الحاصل بينهما بريفي حلب وإدلب.

ـ نشرت “هيئة تحرير الشام” عدّة حواجز داخل مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي وعلى أطرافها، وسط استنفارٍ تشهده المدينة من قبل مسلّحي “الهيئة”، وذلك بعد خسارتها مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

– سادت حالة من التوتر في مدينة إدلب، بعد إزالة “هيئة تحرير الشام”، علم “الجيش الحر” من فوق ساعة مدينة إدلب.

المصدر: الاعلام الحربي