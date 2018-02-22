وكالة سانا: التحالف الأميركي يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 12 شهيدا من المدنيين في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2018 - 06:01
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وصول مجموعات جديدة من القوات الشعبية إلى منطقة عفرين لدعم الأهالي في مواجهة العدوان التركي
وحدات من قوات الدفاع الشعبية بدأت بالإنتشار على طول الشريط الحدودي في عدة نقاط في محيط مدينة عفرين
الرئاسة التركية تحذر بأن الجيش التركي يعتبر كل مجموعة تدعم وحدات الحماية الكردية هدفاً مشروعاً له
وزارة الدفاع الروسية: المسلحون في الغوطة الشرقية لم يستجيبوا لدعوات وقف القتال ونزع السلاح
مقتل العديد من المسلحين جراء مواجهات بين "هيئة تحرير الشام" و "جبهة تحرير سوريا" والأخيرة تسيطر على مدن عدة في ادلب
وزير الخارجية السورية وليد المعلم في رسالة إلى نظيره العراقي: التأكيد على أهمية ضبط الحدود بين البلدين وتعزيز الأمن
قوات الحشد الشعبي في العراق تحبط عملية تسلل لإنتحاريين من داعش من الأراضي السورية غرب الموصل
قوات الحشد الشعبي تدعو الايزيديين إلى العودة لمناطقهم في سنجار بعد إعادة الأمن إلى القضاء
رئيس حزب العمل الإسرائيلي أفي غباي: زمن نتانياهو انتهى وعلينا الإستعداد للإنتخابات المبكرة
مئات المهاجرين الأفارقة في الكيان الإسرائيلي يضربون عن الطعام احتجاجاً على نية سلطة الإحتلال ترحيلهم
صالح الصماد: إننا على استعداد لوقف الضربات البالستية على السعودية مقابل وقف الضربات الجوية على اليمن
قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون لساترفيلد: نتمسك بسيادة لبنان الكاملة على أراضيه ومياهه الإقليمية الإقتصادية
الوزير علي حسن خليل: يجب أن يسمع الموفدون الدوليون كلاماً واحداً من المسؤولين حول ما يتعلق بثروات لبنان النفطية
رئيس الجمهورية ميشال عون من أرمينيا: زيارتي ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين اللبناني والأرميني
اتحاد بلديات قطاع غزة يعلن حالة طوارئ إنسانية في مدن وبلدات القطاع بسبب تفاقم الكارثة الإنسانية والبيئية
رئيس بلدية غزة نزار حجازي: البلديات أصبحت غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات للسكان في ظل تصاعد الأزمات
المستشارة الألمانية تحذر من محاولات الصين ربط استثماراتها في البلقان بمسائل سياسية
الهلال الأحمر الإيراني يعلن أن فرق الإنقاذ علقت عملية نقل جثث ضحايا الطائرة بسبب سوء الاحوال الجوية
عمال وأساتذة مدارس التعليم الإبتدائي والمتوسط والثانوي في الجزائر يضربون يومين عن العمل للمطالبة برفع الأجور
وزير الخارجية الباكستانية يعلن أن بلاده تفادت إدراجها على لائحة دول متهمة بدعم الارهاب
الإتحاد الأوروبي يعلن رفع مساهمته في تمويل قوة دول الساحل إلى 100 مليون يورو بهدف التصدي للمسلحين في تلك المنطقة
مصادر عسكرية: مقتل جنديين فرنسيين وإصابة ثالث في انفجار لغم في مالي
3 قتلى من القوات الموالية للمشير خليفة حفتر جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش لهم في منطقة ودان وسط ليبيا
فقدان عشرات التلميذات في قرية دابتشي شمال شرق نيجيريا بعد هجوم لجماعة بوكو حرام التابعة لداعش
الأمين العام لحزب الله يتحدث بالذكرى الـ 40 لتأسيس حوزة الإمام المنتظر"عج" السبت الساعة 15:00 في بعلبك
وكالة سانا: التحالف الأميركي يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 12 شهيدا من المدنيين في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي
منذ 6 ساعة
22 February، 2018
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