خسرت الشركة العائدة الى أسرة الرئيس الاميركي دونالد ترامب “ملايين الدولارات” في فرص اعمال ضائعة بعد تولي قطب العقارات الرئاسة، على ما قال نجله في مستهل زيارة للهند.

وقال دونالد ترامب الابن لصحيفة “تيامز اول انديا” إن مؤسسة ترامب رفضت استغلال فرص اعمال في ارجاء العالم بسبب منصب والده.

وأبلغ الصحيفة في مقابلة نشرت الاربعاء “نحجم عن اجراء صفقات جديدة فيما يتولى والدي منصبه”، موضحا “نرفض صفقات قيمتها مئات ملايين الدولارات في ارجاء العالم”.

وترامب الابن في الهند للترويج لسلسلة مشاريع بناء فاخرة تحمل اسم والده. ويستضيف دونالد ترامب الابن عشرات المستثمرين العقاريين وعائلاتهم. الذين اشتروا وحدات في مشروعه، الى مائدة عشاء في نيودلهي، ويقام المشروع في مدينة غارغاون العصرية حيث تتخذ عدة شركات كبرى مقار لها.

وستتألف ابراج المشروع من 47 طابقا وسيضم 250 شقة سكنية ويتوقع انجازه بحلول العام 2023، وتراوح الاسعار فيه بين 55 و110 ملايين روبيه (850 الف دولار و1.7 مليون دولار).

ويقول القيمون على المشروع أن مبيعات الشقق في المجمع. الذي يتميز بواجهات زجاجية ضخمة ومرافق فاخرة وخدمات استقبال عصرية، وصلت إلى نحو 800 مليون دولار.

ويتولى المشاريع شركاء محليون مخولون من قبل المجموعة استخدام الاسم التجاري لقاء حصة من الارباح، وتتولى الشركتان الهنديتان “ترايبيكا” و”ام3ام” تنفيذ المشروع العقاري الفاخر في غارغاون، ومن المتوقع ان تبدأ اعمال البناء اواخر العام الجاري.

وفي 2016 بلغت عائدات مجموعة ترامب من مشاريعها في الهند 3 ملايين دولار، بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.

واعلنت السفارة الاميركية ان ترامب الابن موجود في نيودلهي في زيارة غير رسمية، الا انه من المقرر ان يلقي الجمعة كلمة حول العلاقات بين الهند ودول المحيط الهادئ في مؤتمر للاعمال سيكون رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ابرز المتحدثين فيه.

واشاد ترامب الابن في وقت سابق بالاصلاحات الاقتصادية التي يقوم بها مودي، مشيرا إلى أن الهند مكان افضل للاستثمار مقارنة بمنافستها الصين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية