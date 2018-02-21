قتل شخصان واصيب 11 اخرون في انفجار قنبلة في مصرف في شمال بورما، على ما أفاد مسؤولون.

وانفجرت القنبلة في بلدة لاشيو في ولاية شان، التي تشهد اضطرابات اتنية منذ عقود.

وقتلت موظفتان في فرع بنك يوما و أصيب 11 اخرون، بحسب ما قال مسؤول امني في مكان الحادث.

وقال المسؤول إن “بعض المباني القريبة دمرت ايضا، الانفجار كان قويا جدا، قوات الامن لا تزال تعمل على اخلاء المنطقة”.

واظهرت الصور تناثر زجاج نوافذ المصرف وسيارات متضررة في الشارع، فيما كانت فرق الانقاذ تصل إلى موقع الانفجار.

وتضرر فرع مصرف مجاور في الانفجار الذي لم تتبنه اي جهة حتى الان.

وأكد المتحدث باسم الحكومة زاو هتاي على صفحته على فيسبوك الحصيلة.

وقال بنك يوما في بيان أنه “يأسف بشدة لهذه الخسارة، علينا ان نقف جميعا متحدين في هذا الموقف المؤسف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية