اعلن مساعد شوون السياحة في موسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة محمد محب خدائي عن زيارة وزير سياحة سلطنة عمان علي راس وفد الي ايران قريبا.

وقال محمد محب خدائي في تصريح له اليوم الاربعاء ان وزير السياحة العماني احمد بن ناصر المحرزي سيزور طهران يوم السبت المقبل على راس وفد من المسوولين العمانيين في مجال السياحة بهدف تعزيز وتطوير العلاقات السياحية بين البلدين.

واضاف ان هذه الزيارة يمكن ان تسهم في تحسين وازدهار صناعة السياحة بين ايران وسلطنة عمان مشيرا الى ان الوزير العماني سيلتقي مساعد رئيس الجمهورية رئيس موسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية علي اصغر مونسان.

وصرح ان الوفد العماني سيزور بعض الاماكن التاريخية والمراكز السياحية في محافظتي طهران وفارس (جنوب) خلال الزيارة التي ستستغرق ثلاثه ايام.

المصدر: وكالة ارنا