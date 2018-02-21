أعلن وزير الخارجية الاسباني، اليوم الأربعاء، أن بلاده متمسكة بالاتفاق النووي باعتبارها عضوا في الاتحاد الاوروبي، مؤكدا ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق.

ولدى لقائه مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم بطهران، أشار ألفونسو داستيس الى الماضي العريق للعلاقات بين ايران واسبانيا، مؤكدا ضرورة تنمية العلاقات في جميع المجالات.

وأبدى داستيس ارتياحه لزيارته الى ايران، وقال: ان هذه زيارتي الاولى الى ايران، وآمل ان تتكرر هذه الزيارات.

وأكد وزير الخارجية الاسباني ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي، قائلا: باعتبارنا عضوا في الاتحاد الاوروبي فإننا ملتزمون بالاتفاق النووي.وخلال اللقاء، أكد الجانبان على تطوير التعاون في مجالات السياحة والبيئة والطاقة والتقنيات الحديثة والنقل وزيادة التعاون بين جامعات البلدين.كما تبادل وزيرا خارجية ايران واسبانيا وجهات النظر والآراء بشأن مختلف القضايا الاقليمية.

وفي ختام اللقاء، وقع وزيرا الخارجية الايراني والاسباني مذكرة تفاهم للتعاون بهدف تطوير المشاورات السياسية الثنائية.

المصدر: وكالة فارس