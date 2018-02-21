إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في بوابة الموسم في جيزان (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2018 - 17:57
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إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في بوابة الموسم في جيزان (وسائل اعلام يمنية)
منذ 53 mins
21 February، 2018
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