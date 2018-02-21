عين رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الاربعاء مدير مكتبه مارتن سلماير امينا عاما للمفوضية، وهو ارفع منصب اداري في هذا الجهاز.

وقال يونكر في مؤتمر صحافي “لقد اقترحت تعيين مارتن سلماير في منصب الامين العام، ووافق المفوضون على خياري، قررت اختيار شخص ملم بشؤون الجهاز ولديه علاقات متشعبة في كل انحاء اوروبا”.

ويخلف مارتن سلماير (47 عاما) الهولندي الكسندر ايتاليانر الذي كان تولى هذا المنصب في ايلول/سبتمبر 2015 وقدم استقالته الاربعاء. ويخلف سلماير في منصب مدير مكتب يونكر مساعدته الاسبانية كلارا مارتينيز.

وقال يونكر إن “مارتينيز هي اول امرأة تتولى هذا المنصب الذي سبقها اليه 19 رجلا”.

وسلماير الذي يطلق عليه يونكر بتحبب لقب “الوحش” معروف بانه مثابر في عمله وفرض وجوده، والخشية منه احيانا، في المفوضية.

واضاف يونكر الذي تنتهي ولايته في خريف 2019 “يجمعني به قاسم مشترك نحن الاثنين لدينا اعداء”. وتابع “نحن الاثنين علاقاتنا صعبة مع المفوضين الآخرين او المدراء العامين الذين يريدون اخضاع المفوضية للتأثيرات الخارجية”.

وسلماير هو اول الماني يتولى منصب امين عام المفوضية الاوروبية، وهو منصب ولايته الزمنية غير محددة، وقد شغلته الايرلندية كاثرين داي على مدى عشر سنوات.

وكان سلماير دخل المفوضية في 2004 وتولى منصب المتحدث باسمها، ثم تم ترفيعه الى منصب مدير مكتب المفوضة فيفيان ريدينغ، قبل ان يتولى حملة يونكر التي اوصلته الى الفوز بترشيح الحزب الشعبي الاوروبي للمنصب وفي ما بعد توليه رئاسة المفوضية الاوروبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية