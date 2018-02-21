اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الثلاثاء ان نائب الرئيس الاميركي مايك بنس كان مستعدا للقاء وفد من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين على هامش الالعاب الاولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية لكن بيونغ يانغ ألغت هذا “الاجتماع القصير” في “اللحظة الاخيرة”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان، إنه خلال زيارة بنس لبيونغ تشانغ لمناسبة افتتاح الالعاب الاولمبية “كانت هناك امكانية للقاء قصير مع قادة الوفد الكوري الشمالي”. وأضافت ان “نائب الرئيس (الاميركي) كان مستعدا لاغتنام هذه الفرصة من اجل التشديد على ضرورة تخلي كوريا الشمالية عن برنامجيها غير المشروعين للصواريخ البالستية والنووية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية