ندد المجلس اليوناني للاجئين وهو منظمة غير حكومية تتعاون مع المفوضية العليا للاجئين الثلاثاء بارتفاع حالات الترحيل “غير القانوني” للاجئين من اليونان الى تركيا مشيرا الى 40 حالة على الاقل.

وصرح المجلس اليوناني للاجئين في بيان مطول ان “عدد حالات الترحيل غير القانونية للاجئين في منطقة ايفروس (النهر الحدودي الفاصل بين اليونان وتركيا) يزداد بوتيرة ثابتة ومنهجية”.

ومن بين الاشخاص الذين تم ترحيلهم بحسب المجلس باكستانيون وسوريون وايرانيون وعراقيون وافغان، متحدثا عن “عائلات في وضع هش وحوامل وقاصرين واشخاص تعرضوا للتعذيب”.

وتابع المجلس انهم اشخاص “بحاجة الى حماية دولية”، مشيرا الى 40 شخصا على الاقل تم توقيفهم في العام 2017 على الاراضي اليونانية وترحيلهم الى تركيا.

ومضى يقول “تم تكديسهم داخل عربات للشرطة ونقلهم في ظروف سيئة الى الحدود حيث تم ترحيلهم الى تركيا”، مضيفا انها “ممارسات خارجة عن احكام القضاء وتنتهك القانون الوطني والاوروبي والدولي”.

وكانت مفوضية حقوق الانسان دعت اليونان في العام 2017 الى “وقف عمليات الترحيل” والى “احترام التزاماتها ازاء حقوق الانسان”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية