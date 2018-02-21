حكم القضاء الاميركي الثلاثاء على رجل من اوكلاهوما بالسجن مدى الحياة من دون امكان الخروج المبكر بعد ادانته بالقتل العمد بحق جاره المتحدر من أصل لبناني.

وكان ستانلي ميجورز ادين في مطلع الشهر الحالي بالقتل العمد بعد ان اطلق النار على جاره في تولسا بسبب كرهه للاصل اللبناني لجاره.

وقتل خالد جبارة (37عاما) أمام منزل اسرته في اب/اغسطس 2016 بعد دقائق فقط على ابلاغه الشرطة بان جاره يهدده بمسدس.

وقال الادعاء ان ميجورز كان ضايق اسرة جبارة على مدى سنوات ونعت افرادها “بالعرب واللبنانيين القذرين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية