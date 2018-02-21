وجه المدعي العام الأميركي الخاص روبرت مولر الى محام على صلة ببول مانافورت مدير الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب تهمة الادلاء بشهادة كاذبة حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية للعام 2016.

واعلن مولر الثلاثاء ملاحقة اليكس فان دير زوان الذي أقر بالذنب بعد الظهر امام قاض في واشنطن وغادر دون ان يدلي بتصريح امام الصحافيين، وسيعلن القاضي العقوبة بحقه في الثالث من نيسان/ابريل، كما تمت مصادرة جواز سفره وأمر بالبقاء في دائرة واشنطن.

وجاء في البيان الاتهامي المقتضب ان دير زوان كذب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على محققين فدراليين حول اتصلاته مع ريتشارد غيتس المساعد السابق لمانافورت.

وكان فان دير زوان عمل في لندن لدى مكتب المحاماة العالمي سكادن آربس وخاض حملة مكثفة لصالح الرئيس الاوكراني المدعوم من روسيا فيكتور يانوكوفيتش الذي اطيح في 2014 في انتفاضة على الفساد.

وكان مولر وجه الى غيتس ومانافورت في اواخر تشرين الاول/اكتوبر 12 اتهاما من بينها التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض اموال والادلاء بتصريحات كاذبة وعدم التصريح عن حسابات مصرفية في الخارج. ورفض غيتس ومانافورت الاتهامات لكن اعتراف فان دير زوان سيزيد الضغوط عليهما.

وكسب غيتس ومانافورت، بحسب سجلات الحكومة الاوكرانية، ملايين الدولارات التي لم يصرحا عنها اثناء عملهما لصالح يانوكوفيتش. وأصدر مولر الجمعة اتهامات مفاجئة بحق 13 روسيا بالتدخل في السياسات الاميركية، في اطار مهمته التي تركز على التحقق من احتمال تواطؤ حملة ترامب مع التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية.

كما يدرس المحقق الخاص احتمال سعي ترامب نفسه إلى عرقلة التحقيق. ونفى البيت الابيض مجددا القيام بأي مخالفة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية