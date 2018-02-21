اعلنت وزارة الخارجية القطرية الثلاثاء ان قطر وتشاد ستستأنفان العلاقات الدبلوماسية التي قطعت بينهما في آب/اغسطس الماضي، ذلك في ظل استمرار مقاطعة للدوحة تقودها السعودية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر على تويتر “توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر وجمهورية تشاد منذ لحظات بمقتضاها تستأنف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعودة السفراء فورا”. واضافت “يجيء هذا انتصارا لدبلوماسية كلا البلدين”.

في اب/اغسطس الماضي، قررت السلطات التشادية اغلاق السفارة القطرية في نجامينا ومنحت عشرة ايام لموظفيها لمغادرة البلاد متهمة الدوحة بـ”زعزعة استقرار تشاد انطلاقا من ليبيا”.

وكانت تشاد استدعت سفيرها لدى الدوحة في حزيران/يونيو 2017 مثل بعض الدول الافريقية الاخرى (السنغال وموريتانيا).

وقبل ذلك بايام قطعت مصر والسعودية والامارات والبحرين واليمن علاقاتها الدبلوماسية بقطر متهمة اياها بـ”دعم الارهاب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية