أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، بحث مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس اديرر، آفاق الحوار السياسي الثنائي وكذلك القضايا الأمنية في أوروبا.

وجاء في البيان “تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا الملحة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وآفاق إجراء حوار سياسي ثنائي، بالإضافة إلى بعض جوانب الوضع الأمني في أوروبا”.

والتقى غروتشكو اليوم الثلاثاء أيضاً سفير كرواتيا لدى روسيا، وناقش معه مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو وزغرب.

المصدر: سبوتنيك