الوحدات الكردية تعلن عن دخول قوات سورية الى منطقة عفرين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2018 - 18:05
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الاعلام الحربي: بدء دخول مجموعات من القوات الشعبية السورية الى مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي عبر معبر الزيارة
الوحدات الكردية تعلن عن دخول قوات سورية الى منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي
مراسل المنار: قصف مدفعي من داخل الأراضي التركية ومن مدينة مارع باتجاه القوات الشعبية السورية التي دخلت الى عفرين
مراسل المنار: تعزيزات للجيش السوري باتجاه منطقة غوطة دمشق الشرقية بعد تصاعد اعتداءات المسلحين
الاخبارية السورية: قوات النظام التركي تستهدف الاعلاميين خلال تغطيتهم وصول القوات الشعبية السورية الي عفرين
الهلال الأحمر السوري يجلي 5 حالات حرجة مع أفراد عائلاتهم من أهالي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب
سوريا: 9 شهداء مدنيين بينهم 4 أطفال جراء قصف المجموعات المسلحة على أحياء مدينة دمشق وريفها بقذائف صاروخية
سوريا: المجموعات المسلحة تستهدف مدينة سلحب بريف حماه الشمالي الغربي بقذائف صاروخية
المرصد المعارض: 39 قتيلا من الجيش التركي و205 من "الجيش الحر" و219 من الوحدات الكردية منذ 20 كانون الثاني الماضي
الاخبارية السورية: 3 شاحنات محملة بعدة اطنان من مادة الكلور دخلت الى سوريا قادمة من تركيا ووصلت الى مدينة ادلب
الاخبارية السورية: المجموعات المسلحة تعمل على فبركة فيلم مصور عن استخدام الجيش السوري لمادة الكلور ضد المدنيين
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين بحث الوضع في سوريا بما فيها عفرين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي
لافروف: حل مشكلة عفرين يمكن ان يحصل عبر حوار مباشر بين دمشق وانقرة
وزير الخارجية الروسية: موسكو ترفض محاولات قوى خارجية استغلال الوضع في عفرين
الخارجية الروسية: المواجهات في سوريا أدت الى اصابة بضع عشرات من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة لكنهم ليسوا عسكريين
مخابرات الاحتلال تعتقل الأسير حمزة درباس فور الافراج عنه من سجن نفحة الصحراوي بعد قضائه 16 عاما في الأسر
المفتي العام للقدس والديار المقدسة يحذر من الرجوع الى الى مشروع قانون حظر الأذان من قبل سلطات العدو
الشيخ محمد حسين يدين مشروع قرار سحب الهويات من المقدسيين بهدف افراغ القدس من سكانها العرب الأصليين
بغداد: الرئيس العراقي فؤاد معصوم يلتقي الرئيس ميشال عون الذي أكّد وقوف لبنان بقوة الى جانب وحدة العراق
الرئيس عون: اؤكد على موقف لبنان الموحد والصارم تجاه التهديدات والاستفزازات الاسرائيلية التي يتعرض لها
الرئيس معصوم: العلاقات بين العراق ولبنان الى جانب انها تاريخية هي ثقافية وسياسية وفكرية وهناك مصالح مشتركة بينهما
العراق: الحشد الشعبي يعلن تطهير السعدونية والمناطق المحيطة بها بالكامل من ارهابيي داعش
الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفان تجمعات للجنود السعوديين في موقعي الخشل والفريضة بقذائف المدفعية
قائد الجيش اللبناني: لن نوفر وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان اسرائيلي على سيادة لبنان مهما كلف ذلك من اثمان
وزير الإعلام ملحم الرياشي: الوزارة ستتحول الى وزارة "التواصل والحوار" بانتظار إقرار مجلس الوزراء الهيكلية الجديدة لها
الوحدات الكردية تعلن عن دخول قوات سورية الى منطقة عفرين
منذ 36 mins
20 February، 2018
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