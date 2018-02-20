أعلنت الفصائل الفلسطينية عن “إضراب تجاري شامل مع وقف حركة السير لمدة ربع ساعة للتعبير عن الكارثة الحقيقية التي وصل لها قطاع غزة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية”. وشددت على “ضرورة تكاتف الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة”.

وقالت الفصائل خلال مؤتمر صحافي عقدته الثلاثاء إن “غزة برميل من البارود يوشك على الانفجار اذا لم يكسر حاجز الصمت”، وطالبت “السلطة الفلسطينية وحكومة رامي الحمدلله بتحمل مسؤوليتها وخاصة بعد ان تسلمت الحكومة لمهامها في قطاع غزة وفقاً لاتفاق القاهرة الأخير”.

وطالبت الفصائل “المجتمع الدولي للتحرك وتقديم المساعدات العاجلة لقطاع غزة المحاصر”، وناشدت “مصر بفتح معبر رفح ذهباً واياباً والسماح بدخول المساعدات”، وطالبت “جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للتحرك لإنقاذ القطاع”.

المصدر: فلسطين اليوم