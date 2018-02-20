أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن بلاده غير مهتمة بالمشاركة في تحالف أمني إقليمي على غرار الاتحاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر.

وصرح الجبير بمؤتمر صحفي في فيينا “لدينا بالفعل هيكل قائم”، في إشارة إلى مجلس التعاون الخليجي، مضيفا “نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرهاب.. إذا فعلوا ذلك سيصبحون عضوا مرحبا به في مجلس التعاون الخليجي ويمكننا حينها المضي قدما لتحسين الأمن لنا جميعا”.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعا دول المنطقة إلى تنحية خلافاتها جانبا وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتحاد الأوروبي من أجل إبعاد المنطقة عن حافة الهاوية.

وطالب أمير قطر المجتمع الدولي بمواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية من أجل تحقيق ذلك، إلا أنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

المصدر: وكالة رويترز