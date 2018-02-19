عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهر اليوم برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: انور الخليل، الان عون، علي عمار، الوليد سكرية، خالد ضاهر، فادي كرم ونواف الموسوي. كما حضر ممثلان عن الامن العام.

وإثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي “ناقشت اللجنة المرسوم رقم 1713 الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الاجازة في الحقوق الى رتبة ملازم ولم تنته من النقاش، فطلبت بعض الملاحظات من المديرية على ان تستكمل النقاش والبث النهائي في الجلسة المقبلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام