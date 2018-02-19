توقفت هيئة التنسيق للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عند الخطاب الهام لقائد المقاومة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله في ذكرى القادة الشهداء، لاسيما لناحية دعوته المسؤولين للإستفادة من المقاومة وقدراتها في حماية ثروات لبنان النفطية والغازية وردع العدوانية والأطماع الصهيونية.

وأكدت الهيئة أن المقاومة والمعادلة الذهبية هي الضمانة لحماية استقلال وسيادة لبنان والحفاظ على حقوقه وثرواته.

كما أكدت أن وحدة الموقف الرسمي اللبناني تشكل المرتكز الأساسي لقوة لبنان في مواجهة الضغوط الدولية للتنازل عن حقوقه لصالح العدو الصهيوني، خصوصاً إذا كان هذا الموقف يستند إلى قوة المقاومة القادرة على تهديد مصالح الكيان الصهيوني ودفعه إلى التراجع عن تهديداته.

ولفتت هيئة تنسيق الأحزاب إلى أنه لولا المعادلات الردعية التي فرضتها المقاومة في المواجهة مع العدو الصهيوني لما رأينا تراجع عدوانيته، مما يؤكد أن قوة لبنان المقاوم هي السبيل لدرء الأخطار الخارجية بأشكالها المختلفة سواء كانت صهيونية أو تكفيرية.

ودعت الهيئة الحكومة اللبنانية إلى وضع حد للنزف الكبير في قطاع الكهرباء، والذي يزيد الأعباء على الخزينة، مؤكدة ضرورة الإسراع بوضع الآليات العملية لحل أزمة الكهرباء لاسيما وأنها متوافرة ولا تحتاج سوى إلى قرار سياسي.

وشددت على أهمية أن تكون مناقشة الموازنة فرصة لوقفة جديّة أمام الأزمات المالية والإقتصادية والإجتماعية، والعمل على وضع سياسات جادة لمعالجتها بدعم القطاعات الإنتاجية لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله