اشارت هيئة الاشراف على الانتخابات، في البيان رقم 6، “الى ان بعض وسائل الاعلام تتداول تصريحات منسوبة الى بعض المرشحين عن وجود رشاوى ودفع اموال في بعض المناطق مطالبين الهيئة التحرك في هذا المجال”.

يهم هيئة الاشراف على الانتخابات “ان توضح انها قد اصدرت بيانا تحت رقم 2 تاريخ 1/2/2018 تحدد فيه اصول المراجعات وتقديم الشكاوى والتساؤلات، وطلب التوضيحات من المرشحين والجهات السياسية في أي شأن يتعلق بالانتخابات في اطار المهام المحددة لها”.

وإن الهيئة تعلن أنها على “أتم الاستعداد لتلقي الشكاوى والمراجعات والتحقيق معها مباشرة أو عبر المراجع القانونية في اطار الأصول والاجراءات المحددة في قانون الانتخاب أو في القوانين الأخرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام