مددت سلطات العدو الاسرائيلي المتمثلة بـ”المحكمة العليا” في الكيان الغاصب اعتقال عدد من الأشخاص بينهم مسؤولين في شركة “بيزيك” للاتصالات ومستشار إعلامي مقرب من رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو بشبهة الضلوع في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”الملف 4000″ للاشتباه بتلقيهم رشاوى وممارسة الاحتيال.

وقالت سلطات العدو الأحد إن “التحقيقات أظهرت ان نتنياهو قدم تسهيلات مالية لأصحاب شركة الاتصالات بيزيك مقابل تحيز الخط التحريري للموقع الإخباري(والاه) التابع للشركة لصالحه”.

من جهته، زعم نتنياهو ان “هذا تحقيق عبث آخر تم الشروع فيه رضوخا للضغوط من جانب وسائل الإعلام التي تشن حملة اعلامية شرسة ضدي”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت صباح الأحد خمسة مسؤولين كبار بعضهم مقرب نتنياهو، للتحقيق بالقضية الجديدة المعروفة إعلامياً بـ “ملف 4000”.

وتعتبر هذه القضية الثالثة التي تلاحق نتنياهو بشبهة الفساد بعد توصيات الشرطة بقضيتين سابقتين وتحويلها للمستشار القانوني لتقديم لائحة اتهام ضده.

المصدر: سبوتنيك