أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن “أميركا ليست وسيطا لا نزيها ولا غير نزيه، إنما هي طرف، وهي توفر الدعم للكيان الصهيوني ليمارس تهديده وابتزازه، وهي تدعي الوساطة من أجل تمكين هذا العدو من تحقيق أهدافه بالعمل الدبلوماسي”.

كلام فنيش جاء خلال احتفال أقامه حزب الله تكريما لشهدائه القادة: الشيخ راغب حرب، السيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية، في مجمع السيدة الزهراء (ع) في صيدا.

وقال فنيش “إن لبنان له حقوقه على ارضه، وله سيادته على مياهه، والموقف الوطني موحد. لا تفريط بسيادتنا وثرواتنا، والاسرائيلي مهما ادعى كذبا لا يمكنه ان يهول علينا. والسياسات الدولية قائمة على البلطجة”.

أضاف: “مع المقاومة لا ترهيب، ومع المقاومة لا خضوع، وعلى الدولة أن تحدد حدودنا، ولا نقبل بأي اعتداء عليها، ومن يملك غير التمسك بقوة المقاومة وسيلة أخرى لحفظ الثروات فليتفضل ويعطنا إياها. أما أن يطلق شعارات تهويل وأكاذيب وتضليل للبنانيين، فهذا لعب بمصير الوطن ولن نقبل به”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية