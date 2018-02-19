طقس الإثنين غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة وتحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبليّة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2018 - 04:47
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الإمام السيد علي الخامنئي أمام وفود شعبية في ذكرى انتصار الثورة: نعتبر اسلحة الدمار الشامل كالاسلحة النووية حراما شرعا
الإمام الخامنئي: ايران لا تتردد لحظة بالعمل لامتلاك أي وسيلة اخرى تحتاجها للدفاع عن نفسها ولو اعترض العالم كله على ذلك
الإمام الخامنئي: الاعداء لا يريدون للشعب الايراني ان يمتلك الصواريخ وامكانيات الدفاع ليمارسوا الغطرسة ضده ولن نسمح بذلك
الإمام الخامنئي: لا ينبغي الثقة بالأجنبي لانه يسعى للهيمنة على مصير البلاد ويجب جعل هذه القضية في صلب اهتمام المسؤولين
ايران: الظروف الجوية السيئة تعيق عمليات البحث عن الطائرة التي تحطمت بجبال زاغروس جنوب غرب البلاد وعلى متنها 66 شخصا
العراق: الرئيس فؤاد معصوم بحث مع مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي علاقات البلدين والتطورات الدولية
ولايتي أكد ضرورة تحسين العلاقات مع كردستان العراق ودعم ايران لسلامة الأراضي العراقية والعلاقة الثنائية الاسراتيجية
الرئيس معصوم: ايران تضطلع بدور مطمئن في العراق وتعمل على ارساء الاستقرار والأمن فيه ولا ننسى ججم دعمها لنا ضد داعش
رئيس وزراء اقليم كردستان: الباب أصبح مفتوحا للحوار بين أربيل وبغداد وسنعقد اجتماعات مع العبادي لحل المسائل العالقة
حكومة العدو توافق على مشروع قانون يسمح باقتطاع مبلغ مواز للرواتب التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى من الرسوم
جيش العدو يتحدث عن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزّة في الاراضي المحتلة وعن اطلاق صفارات الانذار بعد سقوطه
هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية "قرصنة مالية"
مجلس الشعب السوري: اسقاط طائرة وصواريخ للعدو الاسرائيلي يمثل تغييرا مهما في قواعد الاشتباك تفرضه سوريا على العدو
مجلس الشعب السوري: أهم انعكاسات هذه الضربة هي قطع أي أمل للارهابيين بالغوطة والجنوب بالتعاون المباشر مع العدو الصهيوني
رويترز عن مصدر كردي: القوات المسلحة السورية ستدخل الى عفرين في غضون يومين للدفاع عنها بالاتفاق مع الوحدات الكردية
مواقع كردية: مقتل 7 من عناصر الجيش التركي و"الجيش الحر" بالاشتباكات مع الوحدات الكردية بمحيط بلدة راجو شمال غرب عفرين
قيادة الأركان التركية: فقدان عسكريين 2 بولاية شانليورفا قرب الحدود مع سوريا بسبب انهيار أرضي نتيجة الأمطار الغزيرة
سوريا: 5 شهداء و7 جرحى بتفجير سيارة مفخخة جانب معمل الجليد في الحي الغربي لمدينة القامشلي في محافظة الحسكة
مصادر يمنية: تدمير 4 مدرعات امارتية يستقلهاعسكريون اماراتيون في عملية استدراج نوعية في مديرية موزع في تعز
مصادر يمنية: مصرع 12 عسكريا اماراتيا بينهم ضباط والجيش واللجان يفرضون حصارا على القوات الاماراتية ويمنعون اخراجهم
وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف: لبنان متمسك بثروته النفطية ويمتلك المقومات الكافية للدفاع عن كامل أراضيه
وزير الشباب والرياضة: أميركا هي طرف توفر الدعم لكيان العدو وتدّعي الوساطة لتمكينه من تحقيق أهدافه بالعمل الدبلوماسي
الوزير فنيش: لبنان له حقوقه على أرضه ومياهه والموقف الوطني موحد أن لا تفريط بسيادتنا وثرواتنا ولا نقبل أي اعتداء عليها
الأردن: الحكومة تنجو من التصويت على طلب سحب الثقة على خلفية رفع الاسعار بعد معارضة 67 نائبا من أصل 122
رئيس الحكومة الألبانية: أتطلع الى يوم أرى فيه رئيسا واحدا لألبانيا وكوسوفو للدلالة على الوحدة الوطنية بين البلدين
رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان: الأمم ستندثر والغرب سيسقط بسبب الهجرة فيما اوروبا غافلة وغير مدركة بأنها تتعرض للغزو
أميركا: تظاهرات بواشنطن وباقي الولايات أواخر الشهر المقبل للمطالبة بالحد من انتشار الأسلحة بسبب تكرار حوادث اطلاق النار
داغستان: مقتل 5 نساء في اطلاق نار على تجمع في مدينة "كيزليار" شمال البلاد والشرطة تؤكد مقتل مطلق النار
الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله يطل عبر شاشة المنار عند 6:15 من مساء الإثنين للحديث حول الإنتخابات
هيئة دعم المقاومة الإسلامية تستقبل مساهمتكم في مشروع تجهيز مجاهد على الرقم 01550450
طقس الإثنين غائم جزئياً وارتفاع بدرجات الحرارة وتحذير من خطر تكوّن الجليد على الطرقات الجبليّة ليلاً وفي ساعات الصباح الأولى
منذ 8 ساعة
18 February، 2018
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