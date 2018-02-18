أطلق الحزب السوري القومي الاجتماعي ماكينته الانتخابية في مدينة بيروت، في لقاء حضره أمين الهيئة القيادية لحركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان، أمين عام الحزب الديموقراطي الشعبي نزيه حمزة، عضو المكتب السياسي لحركة “أمل” محمد خواجة، عضو قيادة حزب الاتحاد هشام طبارة ومسؤول بيروت جميل جراب، عضو قيادة المؤتمر الشعبي اللبناني كمال حديد، عضو قيادة جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية أحمد نجم الدين، رئيس هيئة مركز بيروت الوطن زهير الخطيب، رئيس التجمع اللبناني العربي عصام طنانة وفاعليات.

تحدث مسؤول الماكينة بطرس سعادة عن أن “اطلاق الحزب ماكينته في بيروت يندرج في سياق التزام العمل من أجل بيروت والحفاظ على هويتها الوطنية المقاومة”.

وكانت كلمة لرئيس المكتب السياسي المركزي كمال النابلسي، رأى فيها أن “بين بيروت والحزب رابط تاريخي، بين بيروت والحزب حقيقة ثابتة وراسخة، فبيروت عاصمة كل اللبنانيين وحزبنا حزب كل اللبنانيين، لأنه عابر للطوائف والمذاهب والمناطق”.

وقال اننا “نتطلع لأن يكون عملنا هادفا ومجديا ونؤكد أهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، كما نتطلع الى ان تشكل الانتخابات فرصة لسلوك طريق التغيير من خلال اطلاق ورشة تشريع تعيد للبنانيين ثقتهم بدولتهم وبلدهم، ونتطلع لعمل برلماني يحاسب الفاسدين وسارقي اموال الشعب والدولة ولتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء الدولة المدنية الديموقراطية القوية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام