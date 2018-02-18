افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان كلبا شاردا هاجم منزل السيدة منى يوسف القاضي في اجدعبرين، وعضها برجلها خلال محاولتها طرده.

وتوجهت بها عائلتها الى المراكز الصحية في المنطقة لاجراء لقاح خاص بداء الكلب، الا انهم لم يوفقوا ما استدعاهم نقلها الى بيروت، وفي مستشفى بحنس قدموا لها لقاحا واحدا لعدم توفر سواه، وطلبوا منها العودة بعد عشرة ايام تقريبا الى حين تأمين اللقاح الثاني.

وناشد رئيس بلدية اجدعبرين عبدالله العلي وناشد العلي وزارة الصحة تأمين اللقاحات الخاصة بداء الكلب في المنطقة بشكل سريع لازدياد عدد الكلاب الشاردة، وخشية تسببها بوفيات .

وتمنى على المعنيين التدخل السريع لنقل الكلب من البلدة لان احدا لا يجرؤ على الاقتراب منه لشراسته.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام