باشر الجهد الهندسي التابع للواء 26 في الحشد الشعبي، الأحد، بإزالة الألغام من الطريق المؤدي الى منفذ الشلامجة الحدودي.

وقال موقع إعلام الحشد الشعبي ان، كوادر الجهد الهندسي التابعة للواء 26 بالحشد الشعبي باشرت، اليوم الأحد، بإزالة الالغام والمخلفات الحربية من الطريق المؤدي الى منفذ الشلامجة الحدودي شرق محافظة البصرة، مضيفاً ان، هذه الجهود تأتي لمساعدة الجهات الحكومية المختصة بتبليط الطريق.

يذكر ان منفذ الشلامجة أحد المنافذ الحدودية البرية للعراق مع ايران والذي يقع شرق محافظة البصرة.

المصدر: موقع الحشد الشعبي