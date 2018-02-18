طهرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، مناطق واسعة في محافظة لحج، كما كسروا زحفا للمرتزقة في تعز. وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية من تأمين وادي صبيح ووادي شرارة بمديرية القبيطة محافظة لحج بعد دحر مرتزقة العدوان، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكسرت قوات الجيش واللجان الشعبية زحفا لمنافقي العدوان في منطقة كرش بالمحافظة من جهتين وكبدوهم خسائر فادحة في العديد والعداد. وفي محافظة تعز كسرت القوات محاولة تقدم لمرتزقة العدوان في الصلو ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد تمكنوا، أمس السبت، من إفشال محاولة تسلل للمنافقين في جبهة القبيطة بمحافظة لحج، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

المصدر: المسيرة نت