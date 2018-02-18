وصف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الأحد كلمة رئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو والتي هدد فيها ايران وحمل فيها قطعة قال انها لطائرة ايرانية دون طيار بانها “سيرك هزلي” .

وقال ظريف خلال مؤتمر حول الأمن في ميونيخ “لقد تسنى لكم مشاهدة سيرك هزلي هذا الصباح لا يستحق حتى الرد عليه”.

وكان نتانياهو لوح بقطعة معدنية قال انها من طائرة بدون طيار إيرانية زعم ان اسرائيل أسقطتها فوق الجولان.

واشار ظريف ان مشكلة إسرائيل هي السياسة العدائية فهي تتدخل يومياً في سوريا ولبنان. واضاف ان بعض الدول دعمت التنظيمات المتطرفة في سوريا، ومن ثم حولوها (سوريا) الى دمار تحت غطاء محاربة المنظمات التي دعموها ومولوها.. واكد ان الامن الجماعي هو المطلوب لمنطقتنا، وليس محاولة فرض هيمنة طرف واحد ايا كان.

المصدر: موقع المنار + ا ف ب