توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الاحد غائما جزئياً الى غائم أحياناً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط امطار وثلوج متفرقة على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق، تنحسر الامطار والثلوج ويتحسن الطقس تدريجياً ابتداءً من بعد الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم، فيما يستمر تساقط الامطار المتفرقة وتشكل الضباب في المناطق الجنوبية حتى المساء، كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية في الفترة المسائية، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: منخفض جوي متمركز حالياً فوق سوريا يؤدي الى طقس ماطر وبارد في لبنان و محيطه ، ينحسر تدريجياً ظهر يوم الأحد متجهاً شرقاً نحو العراق.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وتساقط امطار وثلوج متفرقة على ارتفاع ١٣٠٠متر وما فوق، تنحسر الامطار والثلوج ويتحسن الطقس تدريجياً ابتداءً من بعد الظهر ويتحول مساءً الى قليل الغيوم، فيما يستمر تساقط الامطار المتفرقة وتشكل الضباب في المناطق الجنوبية حتى المساء ، كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية في الفترة المسائية.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات كما نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية في ساعات الصباح الاولى و الليل .

الثلاثاء: غائم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة و ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 17 درجة، فوق الجبال من 1 الى 10 درجة، في الارز -3 الى 5 درجة، في الداخل من 2 الى 10 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ناشطة سرعنها بين ٢٠ كم/س و ٥٠ كم/س وتشتدّ أحياناً لتصل الى ٦٥ كلم/ساعة.

– الانقشاع: متوسط، يسوء أحياناً خلال فترة تساقط الأمطار وبسبب الضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و ٨٥ %.

– حال البحر: مائج يصل ارتفاع الموج الى ثلاثة امتار خاصة في الشواطىء الجنوبية.

– حرارة سطح الماء: ١٨°م.

الضغط الجوي: ٧٥٨ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية