تمكنت المقاومة الفلسطينية مساء السبت من التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي من خلال إطلاق مضادات أرضية أجبرت الطائرات على اخلاء الأجواء خاصة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستخدمت المقاومة الفلسطينية أسلحة ثقيلة تجاه الطيران الحربي الإسرائيلي الذي اخترق الأجواء في سماء رفح جنوب القطاع ما أجبر الطائرات على المغادرة خشية من إصابتها.

هذا وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، تمكن ‏المضادات الأرضية التابعة لها من التصدي لطيران العدو الحربي أثناء إغارته على عدد من الأهداف في قطاع غزة.

المصدر: فلسطين اليوم