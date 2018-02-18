مراسل المنار: كتائب القسام تعلن أن المضادات الأرضية التابعة لها تصدت لطيران العدو وأجبرته على الانسحاب من أجواء غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2018 - 04:40
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يطل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عبر شاشة المنار عند 6:15 من مساء الإثنين للحديث حول الإنتخابات
جيش الإحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 4 جنود اثنان منهم جراحهما خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة عند الحدود مع غزة
مراسل المنار: طيران الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
كتائب القسام تعلن أن المضادات الأرضية التابعة لها تصدت لطيران العدو الإسرائيلي وأجبرته على الإنسحاب من أجواء غزة
الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم: نحمل الإحتلال الإسرائيلي تداعيات التصعيد على قطاع غزة
قصف مدفعي صهيوني يستهدف نقطة للمقاومة الفلسطينية شرق منطقة عسان الجديدة جنوب قطاع غزة
مراسل المنار: مدفعية الإحتلال تطلق قذائف عدة تجاه نقطة رصد للمقاومة الفلسطينية شرق رفح
إعلام العدو يقول إن تعليمات وجهت للمستوطنين في المناطق المحيطة بقطاع غزة للبقاء قرب الملاجئ
إعلام العدو: إصابة منزل في منطقة شاعر هنيغيف بصاروخ فلسطيني
مراسل المنار: سماع دوي صافرات انذار في مستوطنات محيط قطاع غزة
المتحدث بإسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: أرض غزة ليست نزهة وبنادقها مشرعة ومقاومتها ابداع
مصادر مطلعة للمنار: دايفيد ساترفيلد أخرج من الأرشيف اقتراحاً لآموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية يعود لنحو 5 سنوات
مصادر الرئيس نبيه بري للمنار: لا نسب في الحقوق النفطية ونريدها كاملة غير منقوصة ولن نفرط بشيء منها
لبنان: شقيق المغدور محمد محمود بشير الذي قضى وزوجته السورية في اسطنبول التركية يقول إن شقيقه تعرض للإختطاف
وزارة الخارجية اللبنانية: سيتم نقل جثماني المواطن بشير وزوجته بعد صدور تقريري الشرطة والطبيب الشرعي في تركيا
الوزير طلال أرسلان: أهل الجبل ليسوا مطية لأحد أن تستغل عواطفهم النبيلة لبيع حقوقهم على مذبح المصالح الخاصة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: مجتمع المقاومة لا يمكن أن يهزم وقد جربوا الكثير ولم ينجحوا
ارتفاع ملحوظ في منسوب نهر العاصي في البقاع الشمالي جراء أمطار غزيرة هي الأولى لهذا العام بعد انحباس مطري لعدة أشهر
سانا: قوات حرس الحدود السورية تحبط محاولة تسلل لإرهابيين من الأراضي اللبنانية في منطقة تلكلخ بريف حمص
وزير الخارجية المصرية يؤكد بعد لقائه ديمستورا رفض القاهرة لأي حلول عسكرية تنتهك السيادة السورية
الرئيس الإيراني يزور نيودلهي ويبحث مع المسؤولين الهنود التعاون الإقتصادي والتواصل الإقليمي وأمن الطاقة
روحاني يرحب بحضور الشركات الهندية في الأسواق الإيرانية ويؤكد أن بلاده لا ترى أي قيود لتطوير العلاقات الشاملة مع الهند
مراسل المنار: 18 شهيداً بينهم نساء وأطفال جراء غارات سعودية استهدفت مواطنين في منطقة العقيق بمحافظة صعدة شمال اليمن
وزير الخارجية الروسية يصف في مؤتمر الأمن في ميونخ اتهام روسيا بالتدخل في الإنتخابات الأميركية بأنه "ثرثرة"
نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية الشيخ عبد الله الصالح يدعو الشعب إلى الثبات حتى إسقاط الديكتاتورية
رئيسة الوزراء البريطانية تدعو إلى التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق أمني مع الإتحاد الأوروبي بعد "بريكست"
كوسوفو تحتفل بذكرى مرور 10 سنوات على إعلان استقلالها بعد مواجهات مع القوات الصربية أدت إلى مقتل 13 ألف شخص
وزير الخارجية الصربية: الإعتراف باستقلال كوسوفو ما زال بعيداً ولا يمكن حل هذه المشكلة من دون اتفاق مع بلغراد
خفر السواحل التونسي ينقذ 48 مهاجراً غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة جبنيانة لدى محاولتهم الوصول بحراً إلى ايطاليا
بكين تحذر من أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها في حال فرضت واشنطن عقوبات على صادراتها من الفولاذ والألومينيوم
اندونيسيا توقع صفقة بأكثر من مليار دولار لشراء 11 طائرة سوخوي من طراز "إس يو-35" من روسيا
وزارة الدفاع الاثيوبية تعلن أن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء ستستمر لـ 6 أشهر
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الأحد هو أول أيام جمادى الآخرة 1439 هجري
هيئة دعم المقاومة الإسلامية تستقبل مساهمتكم في مشروع تجهيز مجاهد على الرقم 01550450
مراسل المنار: كتائب القسام تعلن أن المضادات الأرضية التابعة لها تصدت لطيران العدو وأجبرته على الانسحاب من أجواء غزة
منذ 6 ساعة
17 February، 2018
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