الناطق باسم جيش الاحتلال: تفجير عبوة ناسفة ضد قوات الاحتلال شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2018 - 16:36
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الناطق باسم جيش الاحتلال: تفجير عبوة ناسفة ضد قوات الاحتلال شرق خانيونس
منذ 18 mins
17 February، 2018
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