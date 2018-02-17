أعلن المتحدث بإسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف يتوجه غدا الاحد الى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان قاسمي اعلن عن مغادرة وزير الخارجية محمد جواد ظريف طهران عشية اليوم السبت متجها الى ميونخ؛ وانه و وفق جدول الزيارة سيقوم يوم غد الاحد بإلقاء كلمة الجمهورية الاسلامية في مؤتمر ميونخ الامني بشان أهم القضايا المتعلقة بالامن الاقليمي والدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان ظريف وفضلا عن كلمته خلال المؤتمر، سيجري بعض اللقاءات مع مسؤولي الدول الاجنبية المشاركة.

المصدر: وكالة تسنيم