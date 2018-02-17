حمص وريفها:

ـ أحبطت قوات حرس الحدود محاولة تسلل مجموعة إرهابية من الأراضي اللبنانية عبر معبر غير شرعي جنوب منطقة الدبوسة في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي وقضت على أحد الإرهابين وأصابت اثنين آخرين.

دير الزور وريفها:

ـ تسود حالة من الفلتان الأمني في قُرى ريف دير الزور الغربي الخاضعة لسيطرة “قسد”، بسبب انتشار عمليات السلب بحق المدنيين من قبل جماعات مسلحة مجهولة في المنطقة.

الرقة وريفها:

ـ قُتل طفلان جراء انفجار لغمٍ أرضي من مخلّفات داعش بجانب جامع النور في مدينة الرقة.

حلب وريفها:

ـ أُصيب 3 مدنيين جرّاء قصف الجيش التركي مسجد قرية مريمين التابعة لبلدة شران، كما قصف الجيش التركي قرية “جلبر” التابعة لبلدة شيروا وقرية “عنابكة” التابعة لبلدة شران، شمال شرق مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

ـ أُصيب عدد من الأشخاص جرّاء استهداف “قسد” بقذائف المدفعية، الطريق الأزرق على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ قُتل عدد من عناصر الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” خلال مواجهات مع “الوحدات الكردية” في محيط بلدة راجو شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ منع عددٌ من الأهالي وفداً من “الائتلاف المعارض” دخل من تركيا دخل عبر معبر باب السلامة من الوصول إلى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، لأسباب مجهولة.

ادلب وريفها:

ـ قُتل مدني إثر إطلاق النار عليه من قِبل مسلحين مجهولين على طريق كفر تخاريم في ريف إدلب الشمالي الغربي، وتشهد المنطقة حالة من الفلتان الأمني.

ـ فرضت “هيئة تحرير الشام” على المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرتها في ادلب تسجيل سياراتها عند ” الهيئة” ودفع رسم قدره 35000 ل.س.

المشهد المحلي:

ـ قال مفتي سوريا الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون، في كلمة له خلال المؤتمر التأسيسي للمجمع العراقي للوحدة الإسلامية، إنه لا عذر بعد اليوم أمام الوحدة بين الشعوب والدول الإسلامية بعد انتصار سورية والعراق على الإرهاب ووأد الفتنة ومخطط التقسيم.

المشهد الدولي:

ـ صرح مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، خلال لقائه وزير خارجية العراقي، ابراهيم الجعفري، أمس في العراق، أنَّ زيارة وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون للمنطقة تأتي على خلفية الهزائم الميدانية والعسكرية الاميركية في الدول الاسلامية، معتبراً اميركا بأنها تشكل أكبر معضلة لمنطقة الشرق الاوسط.

ـ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، أنَّ إسقاط الدفاعات الجوية السّورية لمقاتلة F-16 الصهيونية سطّر حادثة خالدة في المنطقة، وأضاف أنَّ الشعب السّوري أراد تغيير معادلة “اضرب واهرب”، معتبراً أنَّ الاعتداءات الصّهيونية تشكّل ظلماً واضحاً للشعب السوري.

ـ أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، على ضرورة اتخاذ حل سياسي بشأن سوريا، وأضاف أنه لولا المضايقات التي يسببها الأمريكيون في المفاوضات السورية بأستانا وسوتشي وجنيف، لتوصلت المحادثات إلى حل سياسي في سوريا.

ـ قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن مفاوضات أستانا وسوتشي حول سوريا، يمكن أن تؤديا إلى تخفيف التصعيد وتساعدا في حل الأزمة السورية عبر لقاءات جنيف، وأشار إلى أنَّ بلاده لا تحارب في سوريا، وإنما تكافح الإرهاب، وأكد أن أنقرة لا تقوم بذلك وحدها، وأن تحالفاً من 62 دولة ينفذ مهام مشابهة.

المصدر: الاعلام الحربي