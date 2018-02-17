اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني، اليوم السبت، ان تعزيز التعاون بين ايران والهند من شأنه ان يقوي اسس الاستقرار والامن في المنطقة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان الشيخ حسن روحاني اشار خلال اللقاء مع وزيرة الخارجية الهندية “سوشما سواراج” في نيودلهي اليوم السبت، اشار الى ان ايران والهند لديهما طاقات واسعة وتجارب كثيرة من أجل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي اكثر من ذي قبل؛ مضيفاً “لقد اشرت في لقائي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهنديين الى انه “اذا تمكنا من التوصل الى مستوى عال من العلاقات التي كانت قائمة بين اسلافنا (في ايران والهند ) سنكون بذلك قد انجزنا عملا كبير جداً”.

واعتبر الرئيس الايراني تعزيز العلاقات بين البلدين الكبيرين والمؤثرين في منطقة آسيا، بأنه “يخدم مصلحة الشعبين الايراني والهندي والمنطقة برمتها”؛ منوها الى الاهمية الكبيرة التي يحظى بها موضوع تسهيل تبادل الزيارات بين شعبي البلدين مع الاخذ بالاعتبار المعالم التاريخية والثقافية المشتركة”.

المصدر: وكالة تسنيم