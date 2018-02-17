أعلن رئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك، أنه يعتزم الترشح لعضوية مجلس رئاسة البوسنة والهرسك لاحقا هذا العام، على الرغم من تهديده المستمر بالانفصال واصفا البوسنة بأنها “دولة فاشلة”.

وتتشكل دولة البوسنة والهرسك من كيانين شبه مستقلين هما الفدرالية الإسلامية الكرواتية، وجمهورية صرب البوسنة، لكل كيان حكومي خاص ويشتركان في مؤسسات مركزية من بينها الرئاسة المشتركة تمثل ثلاث مجموعات إثنية هي: المسلمون والكروات والصرب.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن دوديك تصريحات للتلفزيون الصربي الرسمي، قال فيها إنه سيكون “بالتأكيد” مرشحا لعضوية الرئاسة.

وكرر دوديك خلال المقابلة، اعتقاده بأن دولة البوسنة والهرسك “فاشلة”.

المصدر: وكالات