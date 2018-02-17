زلزال قوي يضرب مكسيكو سيتي (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 17 2018 - 05:33
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
17 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: حفظنا المقاومة بعد أن خرجنا منتصرين من حرب تموز عام 2006 وصمدنا بعدها
السيّد نصرالله: في فلسطين دراسات عن كميات كبيرة من النفط بمنطقة الجولان المحتل ويبدو ان المنطقة دخلت معركة النفط والغاز
السيّد نصرالله: كيان العدو يستغل فترة وجود ترامب برئاسة أمريكا للحصول على قرار أممي بضم الجولان الى الكيان المحتل
السيد نصرالله: من أسباب الصراع على سوريا هو ما يوجد بأرضها وبحرها من ثروات نفطية وامريكا تحمي من تبقى من داعش في سوريا
السيد نصرالله: أهم حقول النفط في سوريا موجودة شرق الفرات وادارة ترامب ترى العراق اليوم بعيون نفطية
السيد نصرالله: الموضوع الأساسي للنزاع اليوم هو الحدود البحرية والثروة النفطية الموجودة في الجنوب هي للبنانيين جميعا
السيد نصرالله: حقوق لبنان تحددها الدولة اللبنانية التي عليها ان تكون قوية وعلى مستوى الثقة وعلى درجة عالية من الشجاعة
السيد نصرالله: القوّة الوحيدة للبنانيين بمعركة النفط والغاز هي المقاومة والامريكي محامي الكيان الصهيوني فلا تعولوا عليه
السيّد نصرالله: اذا اتخذ مجلس الدفاع الاعلى قرارا بأن محطات نفط العدو ممنوعة من العمل فأنا أعدكم أنها ستقف خلال ساعات
السيد نصرالله: قرار التصدي للطائرات الاسرائيلية انجاز وهو قرار القيادة السورية والرئيس بشار الاسد وما قبله ليس كما بعده
السيد نصرالله: الشهيد أحمد جرّار هو نموذج راق يجب أن تقتدي به كل الامة وان تقف عنده جيّداً
السيد نصرالله: ايران حليفة للبنان ونحن نفتخر بهذه العلاقة وايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية على الاطلاق
السيد نصرالله: ايران ارادت مساعدة لبنان ولكن الحكومة اللبنانية رفضت التقديمات بموضوع تسليح الجيش والكهرباء وغيرها
السيد نصرالله: القانون الانتخابي يعتبر من أهم الانجازات السياسية والمعركة الانتخابية المقبلة ليست مكاسرة بين فريقين
السيد نصرالله: حزب الله وحركة أمل حسما خيارهما بالتحالف في كل لبنان بشكل مبكر ولا يوجد لدينا معارك انتخابية مع أحد
السيد نصرالله: التحالف السياسي مع التيار الوطني الحر متين وصامد والعلاقة لا تهتز
الرئيس نبيه بري يبلغ مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد أنّ طرح واشنطن حول ترسيم الحدود البحرية غير مقبول
الرئيس بري يؤكّد لساترفيلد الإصرار على ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثنائية المنبثقة عن تفاهم نيسان 96
الرئيس بري يعقد مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين المقبل الساعة 12:30 في عين التينة
مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة قبل ظهر يوم الاثنين المقبل للبدء في بحث ملف الموازنة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الولايات المتحدة تنوي عزل جزء كبير من سوريا
وزارة الصحة في قطاع غزة: إصابة 23 شخصا بجروح بينهم اصابة خطيرة بالرأس خلال مواجهات مع الاحتلال على اطراف غزة
سلطات الاحتلال تسلّم جثماني الشهيدين نمر الجمل وحمزة زماعرة الى ذويهم
الخارجية الروسية: اتهامات واشنطن بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الامريكية "محض هراء"
فرنسا: إلغاء مهرجان مخصص للثقافة الصهيونية بعد تظاهرة لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي: السبت متمم لشهر جمادى الاولى ونهار الاحد هو اول ايام جمادى الآخرة 1439 هجري
هيئة دعم المقاومة الإسلامية تستقبل مساهمتكم في مشروع تجهيز مجاهد على الرقم 01550450
زلزال قوي يضرب مكسيكو سيتي (ا ف ب)
منذ 4 ساعة
17 February، 2018
عاجل
التعليقات
ذات صلة
القادة الشهداء.. والانجازات المتراكمة
القيادي البطش: المشروع الأمريكي لا يستهدف فلسطين فقط وإنما تقسيم المنطقة بأكملها
زلزال قوي يضرب مكسيكو سيتي
ترامب يعود جرحى اطلاق النار بمستشفى فلوريدا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..