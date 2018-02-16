شهدت العاصمة الايرانية طهران اليوم الجمعة مراسم تشييع جثامين 3 من ضحايا ناقلة النفط الايرانية ‘سانتشي’ بعد اقامة صلاة الجمعة في مصلي ‘الامام الخميني (رض)’ وبحضور العديد من المسؤولين المدنيين والعسكريين والمصلين المشاركين في صلاة الجمعة.

والضحايا الثلاثة الذين تم تشييع جثامينهم هم ‘مجيد نقيان’ و’محمد كاووسي’ و’ميلاد آروي’.

يشار الى ان ناقلة النفط الايرانية ‘سانتشي’ المسجلة في بنما قد غرقت بعد اندلاع حريق فيها جراء اصطدامها بسفينة شحن صينية في بحر الصين الجنوبي الشرقي يوم 6 كانون الثاني / يناير الجاري ما أدى الى مصرع جميع افراد طاقمها البالغ عددهم 32 شخصا (30 ايرانيا و 2 من بنغلاديش) اثر الحريق الذي نشب فيها واستمر 8 ايام قبل غرقها.

وخلال عملية اطفاء الحريق تمكنت فرق الانقاذ من انتشال جثة من البحر وجثتين من سطح الناقلة.

المصدر: وكالة فارس