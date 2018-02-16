لافروف: أميركا تعتزم اقتطاع جزء كبير من سوريا عن باقي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2018 - 16:49
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الرئيس نبيه بري يبلغ مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد أنّ طرح واشنطن حول ترسيم الحدود البحرية غير مقبول
الرئيس بري يؤكّد لساترفيلد الإصرار على ترسيم الحدود البحرية عبر اللجنة الثنائية المنبثقة عن تفاهم نيسان 96
الرئيس بري يعقد مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين المقبل الساعة 12:30 في عين التينة
مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة قبل ظهر يوم الاثنين المقبل للبدء في بحث ملف الموازنة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الولايات المتحدة تنوي عزل جزء كبير من سوريا
فلسطين المحتلة: مسيرات غضب باتجاه نقاط التماس مع العدو الصهيوني في الضفة الغربية ومواجهات في مناطق القدس
مراسل المنار: قوات العدو تفرق مسيرة وصلت إلى حاجز بيت إيل واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين
الفصائل الفلسطينية في غزة تنظّم وقفة نصرة للقدس ورفضاً لقرار مجلس النواب الأميركي بحق حركة حماس
تيلرسون في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو: سنقوم بالتنسيق مع تركيا من أجل التعاون في الملف السوري
تيلرسون: ندعم "قوات سوريا الديمقراطية" بشكل محدد من أجل القضاء على الإرهابيين وندعو تركيا إلى ضبط النفس في عفرين
تشاووش أوغلو: تركيا والولايات المتحدة اتفقتا بشكل أساسي على تطبيع العلاقات بينهما مجدداً
بيان تركي أميركي مشترك: قررنا تشكيل آلية مشتركة حتى منتصف آذار/مارس المقبل كحد أقصى لحل المشاكل بين البلدين
الجيش التركي: مقتل طيارين تركيين في تحطم طائرة عسكرية أثناء تدريب في محافظة ازمير الغربية
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: رصد 145 انتهاكاً في يوم واحد خلال إحياء ذكرى الثورة البحرينية في 14 الجاري
فرنسا: إلغاء مهرجان مخصص للثقافة الصهيونية بعد تظاهرة لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية
هيئة دعم المقاومة الإسلامية تستقبل مساهمتكم في مشروع تجهيز مجاهد على الرقم 01550450
لافروف: أميركا تعتزم اقتطاع جزء كبير من سوريا عن باقي البلاد
منذ 1 ساعة
16 February، 2018
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