رأى الشيخ عفيف النابلسي في تصريح انه “لا يأتي زائر أميركي إلا ويحمل معه مطالب الكيان الإسرائيلي، مطالب تريد من السلطة اللبنانية أن تجفف موارد المقاومة المالية، أو نزع السلاح، أو الدعوة إلى سحب المقاتلين من سوريا، وترسيم الحدود البرية والبحرية ونحو ذلك مما ليس له علاقة بمطالبنا نحن، بالأمن والحماية من عدوان إسرائيل أو ما يرتبط بالغاز التي تسعى إسرائيل إلى سرقته”.

اضاف:”إننا وما زلنا نعتبر أن المقاومة هي جزء من قوة لبنان وسيادته، وسنبقى متمسكين بها لمواجهة تحديات الإرهاب الإسرائيلي والتكفيري، والحفاظ على ثروات لبنان وحدوده من الاعتداء والسرقة، وعلى الأميركين أن يفهموا أننا لن نقبل بأي مقايضة على حقوقنا، وأن التفاهم بين أركان السلطة على دور المقاومة هو أمر أساسي للحفاط على سيادة لبنان وحماية ثرواته”.

المصدر: الوكالة الوطنية