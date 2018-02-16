صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

تم تعديل تاريخ الأعمال لتنفيذ الممرين العلويين عند تقاطع جل الديب، فقد أصبح من مساء يوم الإثنين في 19/2/2018 ولغاية صباح يوم الثلثاء 20/2/2018، بدلا من يومي السبت والأحد في 17 و 18/2/2018.

علما بأن هذه الاشغال ستؤدي الى تضييق المسلك الغربي حوالي /مسرب ونصف/ لمسافة 300 متر، من جسر انطلياس حتى السفارة الكندية عبر وضع بلوكات بلاستيكية، كما سيتم ازاحة الفاصل الوسطي بين المسلكين لناحية المسلك الشرقي، علما ان هذه الاعمال لن تؤدي الى منع مرور السير.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.

المصدر: الوكالة الوطنية