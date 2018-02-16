رأى رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب الحاج محمد رعد خلال مهرجان اقامه حزب الله في ذكرى الشهداء القادة، في النادي الحسيني لبلدة جبشيت “ان اسرائيل الكبرى والعظمى قد ولت واندحرت، فاسرائيل اليوم تبني جدارا لتحمي كيانها وهي تهاب من الحرب، وبالامس اسقطت طائرة اسرائيلية في سوريا، ارتفع العويل والصراخ والمناشدات لايقاف اطلاق النار، اسرائيل كشفت عن ضعفها وعن هزلها وتراجعها، وانعدام ثقتها بجهوزيتها لمواصلة اي مواجهة، وهي لا تستطيع ان تتحمل حربا لا تعرف حجم اتساع جبهتها”.

وقال: “ان الاسرائيلي يرغب في شن حرب عدوانية على لبنان ولكنه يشعر بأن هذه الحرب سوف تترك اثرا سلبيا على كيانه ومصيره ونحن نحتفظ بجهوزيتنا وننميها اولا لمواجهة اي عدوان، وثانيا لتحقيق اهدافنا فنحن لا نستطيع ان نسكت على ظلم الطواغيت”.

وأضاف: “الآن يأتي من يريد منا ان نتنازل عن بعض مياهنا الاقليمية لمصلحة اسرائيل حتى يسمح لنا بالتنقيب عن نفطنا في مياهنا، ونحن نقول هذا حقنا الكامل في استثمار مواردنا الطبيعية وثرواتنا المعدنية ولا نقبل لاحد ان ينتقص منها، وهذا الامر يشكل تحديا للبنان وللبنانيين وللدولة ولنا جميعا، وعلينا ان نثبت اننا قادرون على حفظ حقنا الكامل في نفطنا وغازنا، فحدودنا اللبنانية مرسومة ومشخصة في القانون الدولي والامم المتحدة وهذه الحدود يجب ان نحافظ عليها”.

وعن الانتخابات النيابية قال الحاج رعد: “امامنا استحقاق انتخابي قادم، نحن نطالب القوى السياسية ان تتعاطى مع هذا الاستحقاق والتحضيرات له بكل حكمة ودراية ومراعاة للهدوء والاستقرار الذي يريده الناس، ومن اجل ان ينجز هذا الاستحقاق الانتخابي”.

المصدر: الوكالة الوطنية