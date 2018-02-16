مجموعة صور للقادة الشهداء تعرض للمرة الأولى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2018 - 03:46
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مجلس الوزراء اللبناني ينعقد في بعبدا بجدول أعمال من 66 بنداً سبقته خلوة بين الرئيسين عون والحريري
الرئيس عون في مستهل الجلسة الحكومية: لعدم التأخر في إقرار الموازنة والإسراع في عملية الخفض المطلوب لنفقات الوزارات
الرئيس عون: لا يجوز عقد أي جلسة للحكومة ما لم يتخذ قرار في الكهرباء وإلا سأصارح اللبنانيين في الإعلام بكل الحقائق
الرئيس عون: أبلغنا موقف لبنان للأميركيين بخصوص الجدار الحدودي والمياه الإقليمية واتفقنا على مواصلة البحث بهذا الخصوص
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التقى الرؤساء الثلاثة في بيروت خلال زيارة رسمية إلى لبنان وغادر إلى تركيا
الرئيس عون لتيلرسون: على أميركا أن تعمل على منع "إسرائيل" من مواصلة اعتداءاتها على سيادتنا البرية والبحرية والجوية
الرئيس عون: متمسكون بالحدود اللبنانية ونرفض ادعاءات "إسرائيل" بملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في مياهنا
تيلرسون قبيل مغادرة بيروت إلى تركيا: لم نعط أبداً أسلحة ثقيلة إلى وحدات الحماية الكردية
وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس يدعو تركيا إلى "التركيز مجدداً على مكافحة داعش ومنع فلوله من إعادة تنظيم نفسها"
أردوغان: الولايات المتحدة تقول لقد قضينا على داعش فإذا كان هذا صحيحاً لماذا ما زلتم هنا
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله حسم خياره بترشيح اللواء جميل السيد على لائحة الوفاء للمقاومة في بعلبك الهرمل
النائب رعد: "إسرائيل" كشفت عن ضعفها وانعدام ثقتها بجهوزيتها وهي بالتالي لا تستطيع تحمل حرب لا تعرف مدى اتساع جبهتها
الوزير محمد فنيش: آخر من يحق له الكلام عن الإرهاب هي الولايات المتحدة الراعية للكيان الصهيوني وداعش والنصرة
الوزير فنيش: الولايات المتحدة هي دولة احتلال وراعية وحاضنة للإرهاب وهي تريد في النهاية منعنا من الدفاع عن أنفسنا
كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد حق لبنان الكامل في التنقيب عن النفط داخل مياهه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة له
كتلة الوفاء: ترسيم الحدود البحرية هو شأن سيادي تتابعه الدولة اللبنانية التي تتحمل المسؤولية الوطنية تجاهه
وفاة طفلة ووالدتها إثر انهيار مبنى مؤلف من طبقتين على ساكنيه بسبب قدمه في منطقة برج البراجنة
اللواء قاسم سليماني في لذكرى شهادة الحاج عماد مغنية بطهران: قصاص دم الشهيد عماد هو بإزالة الكيان الصهيوني من الوجود
اللواء سليماني: العدو يعلم أننا سننفذ الوعد بإزالة كيانه ولن نمضي لحظة من حياتنا إلا بالتفكير في ذلك
مستشار الإمام الخامنئي علي أكبر ولايتي يبحث في بغداد مع المسؤولين العراقيين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق من مخلفات داعش في الميادين وسبيخان طولها أكثر من 500 متر بداخلها غرف وذخائر
موسكو ترجح مقتل 5 مواطنين روس في الضربات الأميركية في سوريا الأسبوع الماضي
جيزان: قتلى وجرحى من الجنود السعوديين إثر قصف مدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية في موقع الرمضة
الأسرى الإداريون يعلنون مقاطعة المحاكم الصورية للاحتلال: نطالب أبناء الشعب الفلسطيني أن يكون سندنا لإنهاء هذه المهزلة
المتحدث باسم الجيش المصري: هناك مخطط لخلق بؤرة إرهابية جديدة في مكان آخر من المحتمل أن يكون شبه جزيرة سيناء
مصر: حبس المرشح الإسلامي السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوماً على ذمة التحقيق
ترامب يتجنب التطرق إلى قضية اقتناء الأسلحة بعد مجزرة فلوريدا التي قضى فيها 17 شخصاً
موسكو تنفي تهماً بريطانية بالوقوف وراء الهجوم الالكتروني "نوت-بيتيا" الذي ألحق أضراراً بآلاف الحواسيب عام 2017
مسؤولون في البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تنوي توجيه ضربة عسكرية وقائية محدودة لكوريا الشمالية
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "وحفظنا الوصية" يوم الجمعة 16 شباط الساعة 3:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
هيئة دعم المقاومة الإسلامية تستقبل مساهمتكم في مشروع تجهيز مجاهد على الرقم 01550450
مجموعة صور للقادة الشهداء تعرض للمرة الأولى
منذ 5 ساعة
15 February، 2018
تقارير مصورة
المصدر:
اعلام بيروت
القادة الشهداء
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