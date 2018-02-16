أعلن البيت الأبيض الخميس انه قد ينصح الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفض خطة مشتركة للحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن الهجرة، ما يشكل ضغطا على الكونغرس الذي يسعى للتوصل لاتفاق يحمي آلاف المهاجرين الشبان من الترحيل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان الخميس إن “الخطة المشتركة للحزبين التي يدعمها ثمانية نواب جمهوريين ومثلهم من الحزب الديموقراطي تغير بشكل جذري سياستنا الوطنية للهجرة نحو الاسوأ عبر اضعاف أمن الحدود وتقويض قانون الهجرة الحالي”، وتابعت “إذا قدم مشروع قانون يتضمن هذا التعديل للرئيس فإن مستشاريه سينصحونه برفضه”.

والاقتراح التوافقي الذي يوفر لنحو 1.8 مليون مهاجر من الحالمين مسارا ينتهي بمنحهم الجنسية ويعزز التدابير الأمنية على الحدود، يبدو انه يشهد زخما في الكونغرس. رغم ان ترامب دفع بقوة نحو خطته التي تتضمن الإجراءات نفسها لكن مع تقييد الهجرة الشرعية للبلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية