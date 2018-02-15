حيا رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، في تصريح بعد إجتماع الهيئة القيادية للجمعية، في الذكرى الثالثة عشر لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، “روحه الطاهرة وسعيه الدؤوب لتوطيد الوحدة الوطنية والإسلامية طيلة حياته السياسية في لبنان”.

وأسف الشيخ القطان لخطاب رئيس الحكومة سعد الحريري “التحريضي ضد فريق لبناني كبير يمثله حزب الله”، وقال “لم نكن نتوقع منك أن تشكر حزب الله على ما يقدمونه في سبيل بقاء لبنان والدفاع عنه من الخطريين الصهيوني والتكفيري، ولكن في الوقت نفسه لم نكن نتوقع منك من أجل بعض الأصوات أن تخاطب اللبنانين بخطاب مذهبي فتنوي رخيص”.

من جهة ثانية، حيا الشيخ القطان القادة الشهداء في “حزب الله” في ذكرى استشهادهم، معاهدا “أن نحفظ الوصية وأن نبقى على هذا النهج القويم في الدفاع عن عرضنا وأرضنا ومقدساتنا”.

ودعا الى المشاركة في مهرجان “حفظنا الوصية” في بيروت تكريما للشهداء القادة وتكريسا لمعادلة “الشعب والجيش والمقاومة”.

وطالب الشيخ القطان جميع الأفرقاء السياسين كافة الى “التعالي على الخطابات المذهبية والطائفية والتحريضية من أجل مقعد إنتخابي هنا أو هناك وأن تكون مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين هي من أولى إهتماماتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام