القوات المسلحة المصرية: مستمرون في مجابهة الأنفاق باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية ودمرنا أكثر من 3000 فتحة نفق (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2018 - 14:54
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مؤتمر تكريمي في طهران بمناسبة الذكرى العاشرة لإستشهاد القائد الجهادي الحاج عماد مغنية
قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإسلامي اللواء قاسم سليماني: قصاص دم الشهيد عماد هو بازالة الكيان الصهيوني من الوجود
اللواء سليماني: العدو يعلم أننا سننفذ الوعد بازالة كيانه ولن نمضي لحظة من حياتنا إلا بالتفكير في ذلك
اللواء سليماني: الشهيد مغنية كان شخصية إستثنائية لم يستطع أحد أن يقلل من شأنها والعدو كان يهابها
اللواء سليماني: السيد حسن نصر الله هو شخصية فريدة وقائد حكيم وآية الله الصامد أمام أعداء الله
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق من طهران: ليس أمام العدو الإسرائيلي إلا أن يرضخ امام المقاومة
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يصل إلى بيروت في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة
الرئيس عون لتيلرسون: على أميركا أن تعمل على منع "إسرائيل" من مواصلة إعتداءاتها على سيادتنا البرية والبحرية والجوية
الرئيس عون: متمسكون بالحدود اللبنانية ونرفض إدعاءات "إسرائيل" بملكية أجزاء من المنطقة الإقتصادية الخالصة في مياهنا
النائب وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا: لا تنازل عن حقوقنا في الحدود
كتلة الوفاء للمقاومة: أمر ترسيم الحدود البحرية هو شأن سيادي تتابعه الدولة اللبنانية
كتلة الوفاء للمقاومة تدين العدوان الصهيوني على سوريا وتنوه بالتصدي البطولي للجيش السوري وإسقاطه إحدى طائرات العدو
وفاة طفلة ووالدتها إثر إنهيار مبنى مؤلف من طبقتين على ساكنيه بسبب قِدمِه في منطقة برج البراجنة
تجدد الحريق في أحد المعامل الصناعية في المكلس شرق بيروت وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: من حق سوريا الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها
سقوط عدة قذائف صاروخية على مدينة سلحب بريف حماه الشمالي الغربي مصدرها المجموعات المسلحة
سلطات الإحتلال تحكم على منفذ عملية "حلميش" الأسير عمر العبد من قرية كوبر قرب رام الله بالسجن المؤبد أربعة مرات
محكمة عوفر الصهيونية تطالب بعدم إطلاق سراح الأسير الفلسطيني عمر العبد ضمن أي صفقة مع المقاومة في المستقبل
إندلاع مواجهات بين شبان وقوات الإحتلال على حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل
قوات الإحتلال تعتقل ليلاً 16 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "وحفظنا الوصية" يوم الجمعة 16 شباط الساعة 3:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
هيئة دعم المقاومة الإسلامية تستقبل مساهمتكم في مشروع تجهيز مجاهد على الرقم 01550450
القوات المسلحة المصرية: مستمرون في مجابهة الأنفاق باستخدام كافة الوسائل التكنولوجية ودمرنا أكثر من 3000 فتحة نفق (سبوتنيك)
منذ 47 mins
15 February، 2018
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