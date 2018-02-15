القوات المسلحة المصرية: تدمير 137 هدف والقضاء على 53 فرد تكفيري ضمن عمليات في سيناء والدلتا والصحراء الغربية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2018 - 17:47
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مجلس الوزراء اللبناني ينعقد في بعبدا بجدول أعمال من 66 بنداً سبقته خلوة بين الرئيسين عون والحريري
الرئيس عون في مستهل الجلسة الحكومية: لعدم التأخر في إقرار الموازنة والإسراع في عملية الخفض المطلوب لنفقات الوزارات
الرئيس عون: أبلغنا موقف لبنان للأميركيين بخصوص الجدار الحدودي والمياه الإقليمية واتفقنا على مواصلة البحث بهذا الخصوص
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون التقى الرؤساء الثلاثة في بيروت خلال زيارة رسمية إلى لبنان وغادر إلى تركيا
الرئيس عون لتيلرسون: على أميركا أن تعمل على منع "إسرائيل" من مواصلة اعتداءاتها على سيادتنا البرية والبحرية والجوية
الرئيس عون: متمسكون بالحدود اللبنانية ونرفض ادعاءات "إسرائيل" بملكية أجزاء من المنطقة الاقتصادية الخالصة في مياهنا
تيلرسون قبيل مغادرة بيروت إلى تركيا: لم نعط أبداً أسلحة ثقيلة إلى وحدات الحماية الكردية
وزير الحرب الأميركي جيم ماتيس يدعو تركيا إلى "التركيز مجدداً على مكافحة داعش ومنع فلوله من إعادة تنظيم نفسها"
أردوغان: الولايات المتحدة تقول لقد قضينا على داعش فإذا كان هذا صحيحاً لماذا ما زلتم هنا
كتلة الوفاء للمقاومة: أمر ترسيم الحدود البحرية هو شأن سيادي تتابعه الدولة اللبنانية
كتلة الوفاء للمقاومة تدين العدوان الصهيوني على سوريا وتنوه بالتصدي البطولي للجيش السوري وإسقاطه إحدى طائرات العدو
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله حسم خياره بترشيح اللواء جميل السيد على لائحة الوفاء للمقاومة في بعلبك الهرمل
النائب رعد: "إسرائيل" كشفت عن ضعفها وانعدام ثقتها بجوزيتها وهي بالتالي لا تستطيع تحمل حرب لا تعرف مدى اتساع جبهتها
الوزير محمد فنيش: آخر من يحق له الكلام عن الإرهاب هي الولايات المتحدة الراعية للكيان الصهيوني وداعش والنصرة
الوزير فنيش: الولايات المتحدة هي دولة احتلال وراعية وحاضنة للإرهاب وهي تريد في النهاية منعنا من الدفاع عن أنفسنا
اللواء قاسم سليماني في لذكرى شهادة الحاج عماد مغنية بطهران: قصاص دم الشهيد عماد هو بإزالة الكيان الصهيوني من الوجود
اللواء سليماني: العدو يعلم أننا سننفذ الوعد بإزالة كيانه ولن نمضي لحظة من حياتنا إلا بالتفكير في ذلك
وفاة طفلة ووالدتها إثر انهيار مبنى مؤلف من طبقتين على ساكنيه بسبب قدمه في منطقة برج البراجنة
تجدد الحريق في أحد المعامل الصناعية في المكلس شرق بيروت وفرق الدفاع المدني تعمل على إخماده
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: من حق سوريا الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها
موسكو ترجح مقتل 5 مواطنين روس في الضربات الأميركية في سوريا الأسبوع الماضي
سقوط عدة قذائف صاروخية على مدينة سلحب بريف حماه الشمالي الغربي مصدرها المجموعات المسلحة
جيزان: قتلى وجرحى من الجنود السعوديين إثر قصف مدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية في موقع الرمضة
سلطات الإحتلال تحكم على منفذ عملية "حلميش" الأسير عمر العبد من قرية كوبر قرب رام الله بالسجن المؤبد أربعة مرات
محكمة عوفر الصهيونية تطالب بعدم إطلاق سراح الأسير الفلسطيني عمر العبد ضمن أي صفقة مع المقاومة في المستقبل
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على حاجز أبو الريش في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل
قوات الإحتلال تعتقل ليلاً 16 فلسطينياً من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
ترامب يلقي خطاباً بعد إطلاق نار في مدرسة بولاية فلوريدا أوقع 17 قتيلاً ويأمر بتنكيس الأعلام
موسكو تنفي تهماً بريطانية بالوقوف وراء الهجوم الالكتروني "نوت-بيتيا" الذي ألحق أضراراً بآلاف الحواسيب عام 2017
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "وحفظنا الوصية" يوم الجمعة 16 شباط الساعة 3:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
هيئة دعم المقاومة الإسلامية تستقبل مساهمتكم في مشروع تجهيز مجاهد على الرقم 01550450
القوات المسلحة المصرية: تدمير 137 هدف والقضاء على 53 فرد تكفيري ضمن عمليات في سيناء والدلتا والصحراء الغربية (سبوتنيك)
منذ 4 ساعة
15 February، 2018
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