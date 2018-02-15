تدمير آلية محملة بقوى العدوان بصاروخ موجه جنوب كهبوب في لحج ومصرع من كان على متنها (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2018 - 02:50
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قوات الأمن البحرينية تعتدي على المتظاهرين في جزيرة سترة خلال إحيائهم الذكرى السابعة لانطلاق ثورة 14 فبراير
رابطة علماء اليمن: نعلن تضامننا الكامل مع مظلومية الشعب البحريني بكل أطيافه ضد حكم الارتهان للخارج الذي يمثله آل خليفة
سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرات استطلاع "اسرائيلية" معادية فوق القنيطرة وتجبرها على المغادرة
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نائب وزير الخارجية السوري: سندافع عن أجواء البلاد والدفاعات الجوية السورية أسقطت الكثير من الصواريخ قبل الأف 16
فيصل المقداد: الحكومة السورية تنفي امتلاكها أي أسلحة كيميائية واستخدامها لا أخلاقي تحت أي ظرف
بشار الجعفري: بيان سوتشي الختامي يشكل أرضية شرعية لأي مسار سياسي لتسوية الأزمة في سوريا
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الهلال الأحمر السوري يوصل مساعدات إنسانية إلى 1440 عائلة تحاصرها الجماعات المسلحة في النشابية بالغوطة الشرقية
الرئيس الحريري في ذكرى 14 شباط: اتفاق الطائف خط أحمر لا يخضع للتعديل ولا للتأويل وليس إطاراً لأي ثلاثيات أو رباعيات
الرئيس الحريري: بعض المزايدين ضلوا السبيل وكانوا في عداد الأصدقاء وهناك ظواهر صوتية لن تحقق شيئاً
لجنة الكشف عن المياه الملوثة في آبار حي الأميركان تبدأ عملها وسترفع تقريراً لوزير الطاقة لتحديد مصدر التلوث
مسؤول عراقي: الوجود الأميركي عند الحدود السورية العراقية وإنشاء قاعدة التنف وتجهيزاتها هدفه السيطرة على حدود البلدين
السلطات التركية تفرض حظر تجول في 176 بلدة وقرية في محافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرق البلاد
بنيامين نتانياهو ينفي تهم الشرطة الموجهة إليه بتلقي رشىً ويقول إن حكومته مستقرة ولا انتخابات مبكرة في الكيان
إعلام العدو يعلن إصابة 7 جنود من جيش الاحتلال بجروح جراء انفجار لغم أرضي أثناء مرور آليتهم في وادي الأردن
مؤتمر الكويت: وعود بنحو 30 مليار دولار لإعادة إعمار العراق على شكل قروض واستثمارات وتسهيلات ائتمانية
وزير الخارجية العراقي: التعهدات المالية في مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت كانت أقل مما يطلبه العراق
الخارجية الإيرانية: أمير الكويت يؤكد خلال لقائه مع ظريف على الدور المهم لإيران في محاربة الإرهاب
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: دور إيران في محاربة داعش وتحرير العراق من الإرهابيين ملفت للنظر
الحكومة العراقية توقع مشروعين بقيمة 510 ملايين دولار مع البنك الدولي "لتحسين ظروف عيش العراقيين"
مصادر يمنية: مقتل عدد من مرتزقة العدوان خلال كسر زحف واسع لهم من 3 اتجاهات على سوق الخميس في القبيطة بلحج
مصادر يمنية: استشهاد امرأتين في غارة للعدوان السعودي الأميركي على محطة غاز في مديرية الجراحي في الحديدة
الإعلام الأميركي: إطلاق نار في مدرسة بفلوريدا أوقع ما بين 20 و50 جريحاً
وسائل إعلام أميركية: 3 إصابات بالرصاص بإطلاق نار قرب مقر وكالة الأمن القومي الأميركي في محيط واشنطن
باكستان: مقتل 4 من أفراد القوات الخاصة في كمين تبنته حركة طالبان في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان
جنوب إفريقيا: الحزب الحاكم يقول إنه سيعرض على البرلمان مذكرة بحجب الثقة عن الرئيس جاكوب زوما
السعودية تعلن أنها تعتزم القيام بخفض أكبر في إنتاجها وصادراتها النفطية للحد من الفائض في المخزونات العالمية
المكتب الأوروبي للإحصاءات: نسبة النمو في منطقة اليورو بلغت 2.5 بالمئة في العام 2017
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "وحفظنا الوصية" يوم الجمعة 16 شباط الساعة 3:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
هيئة دعم المقاومة الإسلامية تستقبل مساهمتكم في مشروع تجهيز مجاهد على الرقم 01550450
تدمير آلية محملة بقوى العدوان بصاروخ موجه جنوب كهبوب في لحج ومصرع من كان على متنها (وسائل اعلام يمنية)
منذ 5 ساعة
14 February، 2018
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